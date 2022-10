Brasileiros no exterior fazem fila para votar para presidente

Brasileiros residentes em várias cidades do mundo fazem fila neste domingo (2) para votar nas eleições presidenciais. O primeiro país a ter o pleito iniciado foi a Nova Zelândia, ainda no sábado (1º), já que está 16 horas à frente do Brasil.

Nas redes sociais, foi possível observar registros de filas em cidades como Paris, Lisboa e Londres. A votação no exterior segue o horário local de cada país. Na Nova Zelândia, por exemplo, a urna da cidade de Wellington foi encerrada às 1h deste domingo, 17h no horário local.

Énorme file de Brésiliens pour voter à Paris. Une communauté nombreuse et plutôt marquée à gauche. pic.twitter.com/pL5Rs0qkMs — Bruno Meyerfeld (@brunomeyerfeld) October 2, 2022

De acordo com o TSE, 697 mil brasileiros estão aptos a votar em seções eleitorais fora do Brasil. Apenas o voto para presidente é computado. O número de eleitores "internacionais" sofreu um aumento de 39% em relação ao que havia quatro anos atrás.

Os países com o maior número de votantes brasileiros são os Estados Unidos, Portugal, Japão, Itália e Alemanha.

Os resultados computados nas seções eleitorais internacionais serão enviados para a sala de totalização do TSE e divulgados em conjunto com os votos registrados no Brasil, a partir das 17h deste domingo. O mesmo acontecerá com todas as urnas instaladas em países com fuso horário mais avançado que o brasileiro.