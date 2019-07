Braskem abre 60 vagas de estágio na Bahia

A Braskem está com inscrições abertas para programa de estágio. Para a Bahia, foram reservadas 60 vagas, sendo 13 para estudantes de curso técnico das mais diversas áreas como automação, automação industrial, edificações elétricas, eletroeletrônica, eletromecânica, dentre outras. Há ainda 47 oportunidades para universitários de cursos como Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Química, Psicologia e Comunicação Social. As inscrições podem ser feitas no site www.jovensbraskem.com.br até 9 de setembro.

Rede de pizzarias seleciona trainee

A Domino’s Pizza, maior rede de pizzarias do mundo, está selecionando trainees. São dez vagas para atuação nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A empresa procura candidatos formados nos últimos dois anos ou com conclusão do curso prevista para janeiro de 2020. Os interessados podem se candidatar no site https://eureca.me a partir do dia 5 de agosto.