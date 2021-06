Braskem assume compromisso com foco na eliminação adequada de resíduos plásticos

A Braskem assumiu o compromisso de evitar, até 2030, que 1,5 toneladas de resíduos plásticos sejam enviadas para incineração, aterros ou cheguem até o meio ambiente. A Eliminação de Resíduos Plásticos é um dos sete novos macro-objetivos recentemente lançados pela companhia em alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. A indústria também almeja ampliar o portfólio I'm green para incluir até 2025, 300 mil toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas desses produtos.

A Braskem quer ser mundialmente reconhecida como uma empresa que desenvolve a cadeia de valor da reciclagem nas regiões onde atua e ser líder em reciclagem nas Américas.

“Nossa estratégia busca incentivar a economia circular para avançar e fortalecer as iniciativas de reciclagem mecânica, por meio de parceria com outros elos da cadeia do plástico. Também continuamos empenhados em aprimorar tecnologias e soluções para desenvolver novas matérias primas circulares, substituindo a fóssil, oriunda da reciclagem avançada, que transforma os resíduos plásticos em materia prima que produzirá produtos circulares certificados com mesmas características dos produtos fósseis"_Fabiana Quiroga, diretora de Reciclagem e Economia Circular da Braskem

Comprometida com o desenvolvimento da Economia Circular, a companhia reforçou a adoção das melhores práticas no controle de pellets (grânulos milimétricos de resina termoplástica), flocos e pó em todas as suas unidades industriais, incluindo a Bahia. O Programa Pellet Zero gerencia esses resíduos nos processos produtivos, evitando que eles sejam dispersados nas fábricas e nas operações logísticas e sejam descartados de forma inadequada.

O programa de reciclagem de plástico direciona o material triado para um reciclador parceiro da Braskem, e as resinas recicladas se tornam matéria-prima para novos produtos plásticos. Aliado a isso, o Programa de Reciclagem de Plástico também busca garantir a destinação adequada para os copos, embalagens plásticas e sacarias consumidas internamente nas unidades da Braskem na Bahia.

O projeto que já está em vigor, almeja maximizar seus resultados em 2021, ampliando a conscientização dos integrantes sobre a importância da segregação dos resíduos com o objetivo de reciclar 100% do que é utilizado. Em 2020, foram destinadas 150 toneladas de resíduos plásticos para reciclagem na Bahia e 70 toneladas foram enviadas para servir como matéria-prima para a produção da linha I’m Green.

“A Bahia tem papel fundamental na implementação de estratégias para alcançar os macro-objetivos da companhia, visto a relevância das unidades do Polo de Camaçari, buscando a excelência operacional e primando pelo desenvolvimento sustentável”_Carlos Alfano, Diretor Industrial da Braskem

Certificação

O empenho da companhia com a Economia Circular foi reconhecido internacionalmente com a conquista do selo OCS Blue, concedido pela Plastivida, licenciadora da Operation Clean Sweep® no Brasil, campanha com foco em sustentabilidade na indústria do plástico. Com isso, a Braskem está no mais alto nível de um grupo de empresas globais que lutam para evitar que resíduos plásticos cheguem ao meio ambiente, especialmente rios e oceanos.

Para Silvia Migueles, responsável por logística de O&P SAM da Braskem na América do Sul, o investimento na adoção das melhores práticas em suas operações reforça os diferenciais da companhia.

"A implementação de um modelo de operação mais sustentável vai garantir mais competitividade para as empresas nas próximas décadas, já que a sociedade e os investidores estão cada vez mais exigentes e cobrando compromissos com o meio ambiente e com as gerações futuras. Além disso, do ponto de vista de negócio também é diferencial por promover uma operação ajustado ao contexto das mudanças climáticas"_Silvia Migueles, responsável por logística de O&P SAM da Braskem na América do Sul

A Braskem também se uniu ao projeto Blue Keepers, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, para combater a poluição plástica nos oceanos no curto, médio e longo prazos. Reconhecendo a urgência do problema e entendendo seu papel na cadeia produtiva, a empresa está engajada em transformar essa realidade e traçou metas para serem realizadas até 2030, período considerado pela ONU como a Década dos Oceanos.

Além do compromisso com a Eliminação de Resíduos Plásticos, a Braskem traçou estratégias para o ciclo 2020-2030 considerando todas as dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Esses outros novos macro-objetivos se espelham nas seguintes áreas: saúde e segurança, resultados financeiros e econômicos, combate às mudanças climáticas, ecoeficiência operacional, responsabilidade social e direitos humanos e inovação sustentável. Para cada um deles, a Braskem definiu metas e objetivos claros. Para saber mais, acesse www.braskem.com.br/macroobjetivos

Sobre a Braskem

Com uma visão de futuro global, orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico.

A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha e receita líquida de R$ 52,3 bilhões (US$ 13,2 bilhões), a companhia exporta seus produtos para Clientes em mais de 100 países.