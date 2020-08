Braskem doa 27 toneladas de alimentos para catadores e recicladores baianos

Instituições sociais e catadores vinculados a cooperativas de reciclagem na Bahia receberam mais de 27 toneladas de alimentos nesta sexta-feira (7). A doação foi realizada pela Braskem, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela crise econômica provocada pelo novo coronavírus.

Foram beneficiadas mais de seis mil pessoas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d’Ávila e no distrito de Porto de Sauípe, em Entre Rios.

De acordo com Edmundo Góes, presidente da Cooperguary, uma das empresas cujos trabalhadores foram beneficiados, os catadores estavam com dificuldade para sustentar suas famílias, já que o rendimento médio deles caiu significativamente por conta da pandemia.

"Praticamente paramos a produção porque existe risco de contaminação com o material reciclável. Ao mesmo tempo, eles estão gastando mais com alimentação e produtos de higiene, já que está todo mundo em casa. Muitos têm quatro, cinco filhos. Então, a cesta ajudou muito", disse.

As primeiras entregas de cestas básicas foram realizadas em abril. Inicialmente foram entregues 12 toneladas para 179 trabalhadores participantes das cooperativas Coopmarc (Camaçari), Camapet, Cooperguary e Cooperbrava (Salvador), Caelf (Lauro de Freitas) e Verdecoop (Distrito de Porto de Sauípe, em Entre Rios), que participam do Programa Ser+, apoiado pela indústria para fomentar a cadeia da reciclagem na Bahia.

Posteriormente, foram distribuídas 1.298 cestas básicas para 19 instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social em comunidades do entorno das unidades industriais da Braskem na Bahia.

Todos os alimentos foram entregues seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, com uso de máscara, luvas, respeitando o distanciamento necessário e evitando aglomeração.

SALVADOR UNIDA

