Braskem doa mais de 10 mil cestas básicas para comunidades na Bahia

Comunidades de Camaçari, Candeias, Dias d´Ávila, Simões Filho e Salvador vão receber, até o final deste mês, 10.450 cestas básicas doadas pela Braskem. Os alimentos, que já começaram a ser entregues, foram encaminhados para 65 entidades sociais na Bahia, responsáveis pela distribuição. A ação contou com um investimento de R$ 1,3 milhão.

De acordo com a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a doação busca apoiar as famílias impactadas pela covid-19. "A companhia mantém o empenho de mitigar o impacto da pandemia nas comunidades vulneráveis do seu entorno por entender que essa população ainda necessita de apoio e convive com as consequências das restrições impostas nesse período", pontua.

Com essa nova iniciativa, a Braskem doou mais de 21 mil cestas básicas em 2022 na Bahia e mais de 43 mil desde o início da pandemia. As ações beneficiaram, no total, quase 150 mil pessoas no estado. As doações foram realizadas em parceria com instituições sociais que atendem comunidades carentes em Salvador e Região Metropolitana.

Iniciativa semelhante acontece, neste final do ano, em Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande Sul, com aporte total de mais de R$ 5 milhões em cestas básicas.