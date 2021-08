Braskem inscreve até 27 de agosto para 38 vagas de estágio na Bahia

A Braskem inscreve até o dia 27 de agosto no Programa de Estágio 2022. São oferecidas 202 vagas, sendo 109 para São Paulo, 38 para Bahia, 30 para o Rio Grande do Sul, 15 para Alagoas e 10 para o Rio de Janeiro. Há também vagas para estágio técnico - 18 delas na Bahia (veja mais abaixo).

A empresa tem várias iniciativas no processo seletivo para aumentar a diversidade dos candidatos, com foco em universitários negros. É possível se cadastrar no site da empresa.

“Na Braskem, procuramos sempre desenvolver um ambiente de trabalho estimulando nossos colaboradores e terceiros a serem quem são. Trabalhamos essa questão internamente de diferentes formas, de modo que todos se sintam confortáveis”, diz Camila Fossati, responsável pela área de Diversidade, Equidade e Inclusão e pelo Programa de Estágio da Braskem.

No ano passado, o programa contratou 250 estudantes. Desse total, 38% são negros, 54% são mulheres, 45% são pessoas de baixa renda e 5% têm acima de 28 anos. “Buscamos, ano a ano, inovar e superar nossos desafios para alcançar a nossa meta de aumentar a representatividade dos grupos minorizados no nosso quadro de colaboradores, principalmente a de pessoas negras”, sinaliza Camila.

Em paralelo, a companhia iniciou um projeto de estágio piloto focado na seleção de pessoas com deficiência (PCDs), com vagas para São Paulo e Salvador. Vale ressaltar que esse processo seletivo é exclusivo, com estrutura acessível para esse público, realizado a parte do programa de estágio convencional e que conta com o apoio da Talento Incluir e da Bigland.co, consultorias especializadas no tema. Essa ação reforça que a Braskem vem promovendo uma jornada de integração e desenvolvimento pensada na inclusão de todas as pessoas.

Etapas

Para atingir suas metas com relação à diversidade, equidade e inclusão, a Braskem incluiu no processo seletivo do Programa de Estágio a avaliação de currículos às cegas, de forma que os líderes não têm acesso a informações como instituição de ensino, gênero, idade e experiência prévia.

Além disso, a companhia flexibilizou critérios para aprovação do candidato, como o idioma inglês, eliminando requisitos que criavam barreiras de igualdade de inserção. Outro destaque é que o teste de raciocínio lógico foi substituído por uma jornada de tomada de decisão, que permite ver como os candidatos agem diante de algumas situações simuladas.

Estágio técnico

O Programa de Estágio 2022 da Braskem também oferece 67 vagas para estudantes de curso técnico, sendo 27 para o Rio Grande do Sul, 18 para a Bahia, 11 para São Paulo, 8 para o Rio de Janeiro e 3 para Alagoas. Os interessados também podem se candidatar pelo site

As oportunidades são para estudantes com mais de 18 anos que estejam cursando, no mínimo, o segundo semestre do Ensino Técnico dos cursos de Química, Segurança, Plástico, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Instrumentação, Automação e Meio Ambiente. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.