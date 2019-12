Braskem investe em programas de responsabilidade social e sustentabilidade no DNA

Nos últimos dois anos, a Braskem aumentou em aproximadamente 15% o volume de investimentos em seus projetos de responsabilidade social ao destinar, só no último ano, mais de R$ 20 milhões em iniciativas que colaboram para o diálogo entre indústria e comunidade, apostam na educação, inclusão e incremento de renda no entorno das unidades produtivas de químicos e resinas termoplásticas.

“A sustentabilidade está presente no DNA da Braskem. Temos o propósito de melhorar a vidas das pessoas através da química e do plástico, por isso nós trabalhamos as dimensões social e ambiental em todos as etapas do nosso trabalho - desde o desenvolvimento de produtos, no processo produtivo, na interação com a cadeia, até o reaproveitamento, reciclagem e descarte adequados. Em paralelo, abraçamos o nosso papel social e cidadão, promovendo o relacionamento com a comunidade e fomentando iniciativas que contribuam para a realização desse propósito” Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem

Atualmente, a Braskem mantém sete projetos de caráter social e ambiental desenvolvidos nas cidades de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila e Salvador, com foco no desenvolvimento local. Conheça a seguir mais detalhes sobre três destas iniciativas promovidas pela Braskem:

Rede de Maré

A maior produção pesqueira da Ilha de Maré atualmente é de mariscos como siri, sarnambi, salpiro, peguari, ostra, sururu e rala-coco, conforme aponta o resultado do Monitoramento Participativo da Pesca, iniciativa do Instituto Maré Global com apoio da Braskem. O Projeto Rede Maré já alcançou diretamente 154 pescadores e marisqueiros em Ilha de Maré, através do registro do esforço de pesca de 961 toneladas de pescado. O trabalho do instituto se estende ainda aos descendentes de pescadores e marisqueiras da ilha, com a participação de 269 crianças entre 3 e 12 anos nas atividades de educação na Tenda Ambiental Itinerante.

Além dos pescadores e marisqueiros da Ilha de Maré, o trabalho do instituto se estende a 269 crianças entre 3 e 12 anos

O Rede Maré chega ao seu quarto ano realizando também oficinas de multiplicadores em defesa da pesca artesanal e também de formação de lideranças e agentes ambientais, como destaca a bióloga e consultora do Instituto Maré Global, Karina Martins.

“São iniciativas que ajudam a pescadores e marisqueiras a fazerem a gestão da pesca dentro da comunidade, sendo tudo isso atrelado a educação ambiental” Karina Martins, bióloga e consultora do Instituto Maré Global

Ainda de acordo com Karina, o impacto das ações do Rede Maré na ilha acabou estimulando as lideranças da comunidade a criar o Instituto de Pesca Artesanal, que deve ajudar a pescadores e marisqueiras em questões legais e burocráticas no acesso a benefícios do Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS). “A criação do instituto está dentro do projeto e hoje está no processo de regularização junto ao INSS para prestar esse serviço e buscar mais melhorias”, diz.

Voluntariado

Em 2019, o Programa de Voluntariado da Braskem beneficiou, na Bahia, 12 instituições com 17.340 horas de trabalho dedicadas para realizar 536 ações em uma gincana de boa vontade. Além disso foram realizados cinco mutirões que beneficiaram diretamente cerca de 1.300 pessoas.

Voluntários coletando lixo na praia: uma das 536 ações realizadas por voluntários da Braskem

Alice Soeiro, instrumentista da área de Manutenção, está entre os 397 funcionários que se engajaram nas diversas ações do programa durante o ano de 2019. “Sempre fiz atividade voluntária em paralelo ao meu trabalho. Tendo esse incentivo dentro da empresa, este estímulo cresceu mais ainda. O que a gente faz, por mínimo que seja, tem uma magnitude enorme e deixa um legado nestas instituições”, considera a líder da equipe Mãos Solidárias. Ela acredita no poder da corrente do bem:

“A cada ano que passa, mais gente vai entrando na equipe. Imagine se todas as empresas do Polo Industrial de Camaçari engajassem seus funcionários nestas iniciativas? Seria um número ainda maior de comunidades carentes atendidas”. Alice Soeiro, instrumentista da área de Manutenção e uma das 397 funcionários

O retorno vem em forma de gestos simples, como o carinho de um idoso, ou a alegria de uma criança que teve a creche reformada. “No ano passado fizemos um trabalho em um asilo em Lauro de Freitas. Lá tinha muitas histórias tristes de abandono e de idosos que sofreram maus tratos. Tinham velhinhos que nem se quer falavam. Quando você aparece lá no final de semana e vê uma idosa dessas te tratar como uma filha, isso causa um bem que não tem preço. É um programa transformador”.

Edukatu

Sustentabilidade e estímulo ao consumo consciente dão a direção deste projeto do Instituto Akatu com apoio da Braskem, que conquistou no início deste mês o prêmio de melhor experiência nacional em Educação Ambiental da décima edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade.

O Edukatu é uma iniciativa premiada do Instituto Akatu com apoio da Braskem

A iniciativa estimula alunos e professores do Ensino Fundamental na criação de uma cultura sustentável, transformando esses estudantes em multiplicadores das causas ambientais por meio de uma plataforma digital de conteúdo e informação sobre as práticas de consumo consciente.

Para a gerente Educacional no Instituto Akatu, Denise Conselheiro, é nesta fase de aprendizagem que as pessoas estão mais propensas a carregar esses conhecimentos por toda vida.

“Consumo é uma questão cultural. Por isso é importante investir em educação para a sustentabilidade de crianças e jovens. Eles não só incorporam esse conhecimento, como também têm facilidade de influenciar as pessoas que estão ao seu redor” Denise Conselheiro, gerente Educacional no Instituto Akatu

No site educaku.org.br, qualquer professor ou aluno pode visitar a plataforma e se inscrever gratuitamente. São, até o momento, mais de 300 mil pessoas inscritas em todo país, entre estudantes, educadores e comunidades. Na Bahia, o Edukatu tem termos de parceria assinados com os municípios de Candeia.

