Braskem recebe prêmio por segurança, saúde e meio ambiente

O Prêmio Polo de Segurança, Saúde e Meio Ambiente foi recebido pela Braskem, nesta quinta-feira (10), durante o II Seminário de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Entregue para as unidades da companhia na Bahia, a companhia foi categorizada como Ouro Excelência.

Voltada para a indústria polo, a premiação busca estimular a adoção de boas práticas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) nas empresas do Polo, além de permitir a avaliação dos processos e indicação de possíveis melhorias.

"Recebe-lo é uma honra, pois reforça que estamos no caminho certo. Além disso, participar da robusta auditoria que é conduzida antes da premiação também é uma oportunidade de aperfeiçoar nossos padrões de SSMA, mantendo um cuidadoso registro de nossas práticas e procedimentos, incluindo treinamentos e análise crítica dos nossos processos. Isso enriquece e aprimora nosso trabalho", afirma o diretor industrial da Braskem Carlos Alfano.

Além da Braskem, a Deten Química, Oxiteno, EMCA, Oleoquímica, Unigel Proquigel Candeias, Unigel CBE CAM AN (antiga Acrinor) e Unigel - CBE CAM SN (antiga EDN) também foram premiadas nessa categoria. A Cetrel e a DAC - Distribuidora de Águas de Camaçari conquistaram o prêmio na categoria Ouro 5 estrelas, a Continental Pneus na prata e a Kordsa e Tenenge na bronze.

A jornada da Braskem de fortalecimento da economia circular e os projetos sociais apoiados pela companhia para despertar uma consciência ambiental nas comunidades próximas às suas operações na Bahia foram destaques no seminário. O evento reuniu experiências sobre as inovações tecnológicas e sustentáveis nas áreas de recursos hídricos, solo, gestão, energia e descarbonização.

Na ocasião, a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, apresentou os resultados dos projetos Ser+, Braskem recicla, Casa So+ma, Corais de Maré, Edukatu e Plastitroque que ajudam a fortalecer a cadeia da reciclagem no estado.

"Por meio da educação, da inovação e do empreendedorismo, seguimos empenhados em reforçar o conceito de economia circular nas comunidades vizinhas a nossa área de atuação, demonstrando os impactos positivos da adoção de hábitos, como descarte correto de resíduos, e da reciclagem no desenvolvimento sustentável", explica Magnólia.

Durante o seminário, Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, ainda demostrou a jornada que a companhia está percorrendo para alcançar a meta de ampliar o portfólio de produtos com conteúdo reciclado para atingir 300 mil toneladas até 2025 e 1 milhão de toneladas até 2030, além de evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros ou descartados no meio ambiente.