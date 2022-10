Uma festa beneficente terminou com quatro pessoas baleadas na cidade de Ubatã, no Sul da Bahia, na madrugada deste domingo (16). De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou com um grupo de mulheres.

Ao total, três mulheres e um adolescente de 15 anos foram baleados.

O quarteto foi levado para a Fundação Hospitalar de Ubatã, onde receberam o atendimento e foram liberados pouco tempo depois.

Ainda não se sabe a autoria nem a motivação dos disparos.