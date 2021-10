Briga de vizinhos por causa de galo que cantava ‘Bolsonaro’ acaba em morte

Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira (29), acusado de matar um vizinho depois de uma briga por causa de um galo, em Petrópolis, no interior do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem morto acreditava que o animal cantava o nome do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo as investigações, Marcos Custódio Ferreira atirou contra Ricardo Carneiro Montojos na manhã de 4 de setembro próximo à entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Quando ele já estava no chão, usou uma pedra de cerca de 8 kg para atingir a cabeça da vítima, que morreu na hora.

O autor então fugiu e buscou refúgio na região da mata nos dias seguintes ao crime.

Depois de contratar um advogado, ainda em setembro, ele foi à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. De acordo com a polícia, ele confessou o assassinato e afirmou que agiu por rixas antigas por causa do galinheiro que havia em seu terreno.

O homem contou que Montojos alegava que ele havia ensinado seu galo a dizer a palavra "Bolsonaro" por implicância, uma vez que a vítima não gostava do presidente Jair Bolsonaro.

Ele foi preso após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva e responderá por homicídio qualificado.