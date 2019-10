Briga entre dois homens provoca correria dentro da Estação da Lapa

(Foto: Reprodução)

Uma briga entre dois homens no bairro dos Barris, em Salvador, gerou uma correria dentro da Estação da Lapa e do Shopping Piedade, na tarde desta quinta-feira (10). Segundo a assessoria do terminal, tudo começou quando dois homens se desentenderam na comunidade que fica ao lado da estação. Um deles atirou contra o outro.

Os dois disparos foram ouvidos por passageiros que aguardavam pelos ônibus no terminal, o que deu início a uma correria. Quem estava dentro da estação e nas imediações do shopping viu as pessoas correndo e também correu, o que gerou um pânico coletivo. Algumas lojas baixaram as portas durante a confusão.

A assessoria informou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os disparos efetuados durante a briga do lado de fora também não acertaram ninguém.

Em nota, a assessoria do Shopping Piedade também afirmou que ninguém ficou ferido.

O Shopping Piedade esclarece que na tarde desta quinta-feira ocorreu um desentendimento entre transeuntes no Vale do Tororó, o que ocasionou uma movimentação de pessoas que adentraram a Estação da Lapa e ao Shopping. O ocorrido foi pontual e o Shopping Piedade está funcionando normalmente.