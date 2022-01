Briga entre passageiros causa tumulto na fila do ferry em Salvador

Uma briga causou confusão na fila para o ferry boat no Terminal de São Joaquim, em Salvador, na noite da sexta-feira (31). Responsável por administrar o sistema, a Internacional Travessias Salvador (ITS) diz que a situação foi no salão de passageiros e aconteceu por conta da restrição da capacidade das embarcações em 75%, entre as 19h e 20h de ontem.

A ITS diz que a limitação foi deixando um número maior de pessoas sem embarcar. Sem entender a dinâmica da restrição, os passageiros acabaram se irritando e houve a confusão. As viagens aconteceram de meia em meia hora ontem, segundo a ITS.

A empresa diz que não há registro de feridos, mas vídeo gravado no local mostra um rapaz apanhando - não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Os gradis que servem para ajudar na organização da fila até a bilheteria foram quebrados durante a confusão. O tumulto foi contido pela segurança privada da ITS, com apoio da Polícia Militar.

A ITS lamentou em nota o ocorrido.