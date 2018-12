Briga por batata frita termina com ajudante de cozinha esfaqueada em hotel

Uma funcionária do Hotel Fiesta, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no bairro do Itaigara, esfaqueou uma colega de pelas costas na noite desta terça-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil, do Hospital Geral do Estado (HGE), a agressora, identificada como Gilmara Azevedo iniciou uma discussão com a colega Cláudia Silva de Oliveira, 44 anos, por volta das 22h, por conta da fritura de batatas fritas.

Depois de um intenso bate-boca, Gilmara pegou uma faca e acertou pelas costas a vítima que foi socorrida no local e encaminhada para o HGE, onde permanece internada.

O CORREIO esteve no Hotel Fiesta durante a manhã desta quarta-feira, mas nenhum representante do hotel quis falar com a reportagem. Fomos informados pela gerência que o estabelecimento prestou esclarecimentos à Polícia Civil e que não vai se pronunciar publicamente sobre o caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 39ª CIPM conduziu Gilmara para a 16ª Delegacia (Pituba), onde foi realizado o flagrante por tentativa de homicídio.

A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia (Pituba) informou que Gilmara foi presa. “O que aconteceu foi as duas funcionárias, auxiliares de cozinha do hotel. De repente começou a situação porque uma estava gritando 'batatinha' e a outra se estressou porque não havia pedido autorização para fritar as batatas”, relatou a delegada ao CORREIO.

Na seuqência, segundo a delegada, começou um bate-boca e as duas começaram a trocar calúnias, injúrias. "Aí ficou aquela bagunça... aí a agressora disse que ouvia uma voz na cabeça dizendo que precisava pegar uma faca e dar nas costas da outra. Foi aí que a vítima voltou para a cozinha e tomou a facada nas costas", explica a delegada.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier