Briga por comida e pegação entre famosos em hotel de luxo: veja o que rolou na 'Farofa da Gkay'

A "Farofa da GKay", festa de comemoração do aniversário da atriz e digital influencer Gessica Kayane fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza, para receber convidados famosos. Teve briga por comida, performance da anfitriã no palco e pegação entre famosos. A festa começou no domingo (5) e vai até terça-feira (7).

A abertura do evento contou com uma performance de Gkay no palco, ao som do funkeiro e DJ, Pedro Sampaio. A cena foi registrada por alguns dos convidados, entre eles a atriz e youtuber, Kéfera, que compartilhou nas redes sociais.

E quem também chamou atenção foi a atriz, youtuber e ex-BBB Viih Tube protagonizou beijos com o youtuber Isaías Silva, conhecido por interpretar personagens de comédia na internet, e com o modelo Lipe Ribeiro. Ela anunciou o término do namoro de três anos com Bruno Magri em outubro deste ano.

Ainda na tarde de domingo (5), antes da comemoração, um desentendimento protagonizado por Gkay e o influenciador e dançarino Alisson Jordan resultou em insatisfação geral das partes.

Ele teria reclamado, em tom de brincadeira, que precisaria pagar para comer no evento. Insatisfeita com o comentário, Gkay fez uma live reclamando sobre a atitude do jovem e depois foi ao bar do hotel, subiu em um balcão e gritou para todos os convidados que ela pagaria pela comida.

“Gente, só gritando para o povo entender. A nota que vocês estão recebendo é só para vocês assinarem! Quem vai pagar essa p* sou eu!", disse a atriz.