Brinquedos artesanais são opção de presente para o Natal

Vale pela compra e também pela visita. Quem ainda não comprou o presente de Natal e quer algo original e feito à mão, deve aproveitar o domingão e conhecer o recém-inaugurado Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, no Porto da Barra.

O espaço reúne peças artesanais feitas por artesãos de todas as regiões da Bahia, mestres reconhecidos no mercado nacional e internacional: são objetos de decoração, utilitários, brinquedos, bordados, tapeçaria, tecelagem, rendas, acessórios e roupas.

Aproveitando o clima de Natal, fizemos um garimpo com algumas sugestões de brinquedos que vão agradar aos pequenos e também aos grandinhos. Isto porque, as peças são encantadoras, revivem o tempo da brincadeira que anda cada vez mais curto e ainda servem para decoração. Os brinquedos assinados pelos artesões Rogério Redondo e Mestre Bira, são um bom exemplo.

Envolvido com o universo da navegação desde criança, Mestre Bira, 39 anos, faz réplicas perfeitas de barcos. Seu pai foi mestre na arte do saveiro. Natural da cidade de Jaguaripe, no Recôncavo baiano, Bira conta que muitas pessoas compram seus barquinhos de madeira para decoração. No entanto, se a criança quiser colocar o brinquedo na água, ele faz todas as adaptações necessárias.

A madeira também é dos elementos utilizados pelo artesão Rogério Cayres, 55, que passou a se dedicar ao artesanato após a aposentadoria. Em seus carrinhos, aviões, guindastes ou jogos de montar, ele tenta despertar a imaginação dos pequenos e tirá-las da frente das telinhas . “Sou filho de um italiano, de uma família pobre, então quando a gente queria uma coisa tinha que fazer”, conta o artista .

O espaço está aberta hoje, das 9h às 13h.

1. Avião

A madeira de lei é o material mais usado pelo artesão Rogério Cayres, de Camaçari. Preço: R$ 108





2. Boneca de pano

As bonecas pretas são a paixão da artesã Maria Cristina Soledade, de Ilhéus. Preço: R$ 50





3. Beija-flor autômato

Para brincar e decorar, o beija-flor em madeira da artista plástica Olga Gomez. Preço: R$ 585





4.Saveiro

Envolvido com o universo da navegação desde criaça, Meste Bira faz réplicas perfeitas de barcos. Preço: R$ 429