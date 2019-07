Britto Jr. dá opinião polêmica sobre Piovani e é detonado na web

Na madrugada desta quarta-feira (24), o jornalista Britto Jr. causou polêmica com uma declaração no Twitter, se tornando um dos assuntos mais comentados da rede social. O apresentador da Record TV opinou sobre a vida da modelo e apresentadora Luana Piovani, afirmando que ela “está precisando de um homem”. Ele também defendeu que heterossexuais são a nova minoria e muitas vezes não são respeitados por pessoas da comunidade LGBT e, por fim, discutiu com seguidores, chamando-os de “atrasados” e mandando os leitores aprenderem interpretação de texto.

A confusão teve início quando Britto Jr. resolveu compartilhar sua visão sobre o relacionamento de Luana - que terminou com Pedro Scooby, surfista que está namorando Anitta - e da “falta de héteros no mercado”.

“A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado”, afirmou.

“Ai, você jura? Cancela esse tuíte enquanto dá tempo, meu filho”, reagiu uma seguidora. “Você sabe que é isso. Quando uma mulher como a Luana está sobrando, é porque falta quem lute por ela”, afirmou o apresentador.

Na sequência, Britto disse ser alvo de preconceito por parte dos homossexuais e da comunidade LGBTQIA+. "Eu disse e repito: sou heterossexual, gosto de mulher. Se alguém não gostou do que digo, procure sua turma (...). Preconceito mudou de lado. Nós, héteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria”, escreveu.

As frases do apresentador acabaram repercutindo de uma forma negativa no Twitter, com vários internautas detonando o posicionamento dele. “Lamentável seu pensamento e seu comentário! Que decepção!”; “eu não sabia que tu era tão idiota assim, obrigado por expor isso pra todo mundo ficar sabendo logo”; “nossa, eu achei que vc era mais que isso. Que comentário preconceituoso e triste”; “calado é um poeta”.

“Conseguiu ser machista e homofóbico. Parabéns, você é um merda”, escreveu uma. “Que comentário preconceituoso e triste”, disse outra.

Em outro post, ele escreveu em resposta aos ataques: “Quem é guy, bi, Lésbica não precisa desdenhar de homem que gosta de mulher ou de mulher que gosta de homem. Isso também é preconceito”, e foi novamente detonado pelos usuários.