Brotas: PM é preso após ser flagrado em carro com mais de 300 munições

Um soldado da Polícia Militar e um comparsa foram presos na última terça-feira (23), por equipes da 26ª Companhia Independente da PM, no bairro de Brotas. Eles foram flagrados em um veículo modelo S10, placa NZX9039, pelo efetivo do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), na Avenida General Graça Lessa, com mais de 300 munições.

"Recebemos uma denúncia de que iria acontecer um repasse de armamento para a localidade do Brongo. A partir daí, iniciamos o monitoramento e realizamos o flagrante da dupla", contou a comandante da 26ª CIPM, major Patrícia Barbosa. Ainda segundo a oficial, durante o procedimento de abordagem foi constatado que um dos envolvidos na ação é policial militar.

Com eles foram apreendidos 324 munições de diferentes calibres, um revólver, uma pistola calibre 380, cinco carregadores, quatro celulares e duas sacolas de couro. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e, em seguida, encaminhada para a Corregedoria da PM.