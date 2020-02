Brown fará 'Arrastão da Meia Noite' na terça de Carnaval

Após ficar de fora do Carnaval de Salvador no ano passado, Carlinhos Brown vai voltar com tudo em 2020. Além de ser o responsável pela abertura da festa, na quinta-feira, 20 de fevereiro, no Barra-Ondina, o artista também fará o 'Arrastão da Meia Noite, na terça (2), no mesmo circuito.

A informação foi confirmada pelo próprio durante a apresentação dele na Enxaguada de Iemanjá, nesse domingo (2). Além disso, neste Carnaval o cacique também vai se tocar no camarote Planeta Band em Salvador. Outras cidades em que o cantor irá tocar sao Porto Segundo e São Paulo.

Ainda não se sabe como será o arrastão, mas segundo o Alô Alô Bahia, o show na abertura será cheio de conceito e alegorias. Promete, inclusive, ser uma espécie de retorno triunfal para o músico. Brown estará, na ocasião, acompanhado de diversos percussionistas.