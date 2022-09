BRT começa a funcionar semana que vem gratuitamente, diz Bruno Reis

A operação do BRT em Salvador começa a funcionar em fase de testes na semana que vem, garantiu o prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (21). O equipamento deve ter acesso gratuito por pelo menos um mês, enquanto acontece esse período de avaliação, para que em novembro comece a funcionar efetivamente.

"Os ônibus já chegaram e estão sendo testados. Agora no final do mês ele começa a funcionar gratuitamente para a população. Vai passar o mês de outubro em teste para em novembro a gente botar para funcionar", explicou Bruno nesta manhã. "É necessário um mês testando a operação. As obras estão sendo concluídas até a próxima semana e em seguida a gente bota em funcionamento. E a partir de novembro para valer. Um mês funcionando gratuitamente, pelo menos", reforçou.

Ele explicou que grande parte dos ônibus da frota de Salvador transitam pela região. "Vamos inaugurar todo o trecho do novo central comercial da cidade, que pega da Cidade Jardim entrando por toda região do Shopping da Bahia, e por toda região do Parque da Cidade até a Orla. Ali é onde passam 7 de cada 10 ônibus que circulam na cidade diariamente. Tem uma grande quantidade de ônibus", disse. "Com esses dois trechos prontos já da pra ter funcionalidade o BRT, que começa a funcionar semana que vem".

Testes

Os dez veículos que vão iniciar a operação do novo modal chegaram a Salvador na tarde da segunda-feira (19). A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) iniciou testes na estação Parque da Cidade no mesmo dia.

Foram testadas a abertura e fechamento das portas automáticas das estações, atracarem do veículo para embarque e desembarque e distanciamento de parada dos ônibus na estação. A Semob também está treinando os motoristas que vão operar os veículos.

“Este é um momento importante para a mobilidade de nossa cidade. O BRT está sendo pensado em todos os detalhes para trazer o que há de melhor quando se trata de transporte público, oferecendo um equipamento moderno, seguro e eficiente aos usuários de Salvador”, destacou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller.

Operação

A operação do BRT será iniciada de forma assistida, com horário reduzido, fora dos horários de pico. Nesta primeira etapa, a ação ocorrerá no trecho entre o Shopping da Bahia e a Pituba, beneficiando diretamente as regiões da Avenida ACM, Itaigara e Juracy Magalhães.

O BRT irá ampliar a oferta de transporte público oferecendo agilidade e segurança aos usuários, retirando o excesso de veículos que circulam pelo trecho e melhorando o tráfego de toda a área e proximidades. O usuário poderá integrar com outros modais, seja ônibus convencionais, Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) – mais conhecidos como amarelinhos – ou mesmo com o metrô, pagando o valor de uma tarifa.

Por contar com uma faixa exclusiva, o passageiro que está no Shopping da Bahia poderá chegar à praça Nossa Senhora da Luz em aproximadamente 15 minutos com o BRT, estima a Semob. O percurso atual dura 45 minutos.