BRT provoca alteração em 16 linhas de ônibus em Salvador; confira

O BRT provoca alterações em 16 linhas de ônibus que circulam em Salvador (confira abaixo). Aquelas que passam pela Avenida Juracy Magalhães, sentido Avenida Garibaldi, e têm como destino o Itaigara terão seu itinerário encurtado. Por conta das intervenções do trecho 2 do BRT que vêm acontecendo na região da Lucaia, estas linhas têm utilizado o primeiro retorno da Avenida Vasco da Gama, aumentando seu trajeto em aproximadamente 3km.

A partir de agora, esse retorno será feito logo após a Embasa, deixando de acessar a Vasco da Gama. Com isso, os ônibus também deixam de parar na entrada da Rua do Canal, parando mais à frente, no ponto do Vale das Pedrinhas, e seguindo daí seu itinerário normal.

Outra novidade é que foi criada uma nova linha de ônibus para atender às regiões da Pituba, Itaigara e Rio Vermelho. Lançada com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos usuários durante as obras do BRT, a nova linha é a E-126 -Lucaia x Pituba.

Ela será circular e sairá da praça Nelson Fonseca, na Rua do Canal, passando pela Avenida Juracy Magalhães Júnior, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Manoel Dias, Rua Visconde de Itaboraí, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Rua do Canal, e retornando para a Praça Nelson Fonseca.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), ao todo, serão 40 viagens de segunda a sábado, com saídas a cada 20 minutos.

Bloqueio

Quem transita pela região de obras do novo sistema de transporte também perceberá que o trecho da via exclusiva de ônibus na Avenida Vasco da Gama, que fica entre o final da Rua Lucaia e o Complexo Municipal de Vigilância à Saúde, está bloqueado de forma definitiva, em ambos os sentidos.

Com o bloqueio, as linhas de ônibus deverão trafegar fora da via exclusiva, realizando o embarque e desembarque de passageiros normalmente nos pontos já regulamentados do trecho. As linhas que utilizam a via exclusiva poderão retornar para ela novamente logo após o Complexo da vigilância sanitária.

Linha nova

Código Nome 427 IAPI x Itaigara 427-01 518 Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas 1052 Estação Mussurunga x Barra 2 1129 Cabula VI x Pituba 1220 Mata Escura x Pituba 1320 Pau da Lima x Nordeste 1341 Estação Pirajá x Barra 2 0218 Ribeira x Pituba 1614 Mirantes de Periperi x Itaigara 1614-01 Itacaranha x Itaigara 1614-03 Colinas de Periperi x Itaigara 1614-04 Mirantes de Periperi x Itaigara 1643 Fazenda Coutos x Pituba 1645 Alto Terezinha/Rio Sena x Pituba 1645-01





Confira as linhas que serão afetadas com a intervenção:

Linha Código Nome 0120 Barbalho/Garcia x Salvador Shopping 0334 São Caetano x Barra 0715 Lapa x Santa Cruz 0718 Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha 0728 Nordeste x Ribeira 0805 Lapa x Pituba 1005 Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo 1007 Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas 1211 Tancredo Neves x Barra 1239 Mata Escura x Barra 1388 Estação Pirajá x Barra 3 1633 Mirante de Periperi x Ondina