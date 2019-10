Brumar já é passado: Neymar engata romance com ex de Maluma

Nos últimos meses a vida amorosa de Neymar tem sido conturbada, mas parece que agora ela pode encontrar a calmaria. Ao menos é o que garante a colunista Fabia Oliveira, que conta que o craque do PSG já escolheu a sua nova musa: a modelo Natalía Barulích .

E a eleita não é uma mera desconhecida, a moça já conquistou o coração do cantor Maluma, que já é passado na vida da modelo. E o novo casal parece estar caminhando para algo sério, com Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Mauro Leitão, braço direito que trabalha na casa do craque, começando a seguir a jovem.

E o casal Brumar cada vez fica mais no passado. Bruna Marquezine já foi flagrada aos beijos com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank e Neymar agora também encontrou alguém para chamar de seu.