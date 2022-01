Brumar voltou? Neymar posa nova Bruna e internet compara com Marquezine

Os fãs do casal Brumar não superam esse fim. Neste sábado (15) Neymar Jr. postou pela primeira uma foto com seu novo affair, Bruna Biancardi. Na imagem, em preto e branco, os dois aparecem de rostinho colado e em clima de intimidade.

Não demorou muito e logo a internet foi à loucura comparando a moça com Bruna Marquezine e dizendo que ambas se parecem. Outros brincaram sendo contra o romance anterior do craque, dizendo que dava azar em Copas do Mundo.

Ainda n este fim de semana, Neymar e Bruna Biancardi curtiram o jogo do PSG juntinhos. O atleta não entrou em campo porque está se recuperando de lesão. O casal já havia posado junto no fim do ano passado, em uma visita do atleta à família.