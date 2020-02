Bruna Marquezine critica postura de Leifert no BBB20: 'Me irritando'

A atriz Bruna Marquezine, que está acompanhando o BBB20 intensamente, voltou a criticar o trabalho do apresentador de Tiago Leifert, afirmando que o posicionamento dele diante dos participantes "tá me irritando".

Bruna conversava pelo Twitter com Giovanna Ewbank, que se queixou porque Tiago deu a notícia aos participantes sobre a vitória de Lucas Chumbo, primeiro eliminado deste ano, em um torneio de surf.

"Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB... domingo falou do jogo, agora falou do Chumbo...", escreveu Giovanna, para concordância de Bruna.

Bruna está assistindo o programa sempre por conta da participação da amiga Manu Gavassi. Depois do Jogo da Discórdia da segunda-feira, Bruna criticou Hadson, eliminado ontem, e também falou de Leifert.

"Eu amei como ela (Manu) não se abalou com nada disso, nem com o comentário infeliz do Tiago dizendo que não era o Igor (isso podia machucar ela) e estou com orgulho do tanto que ela está sendo sábia, segura e fiel aos princípios dela", comentou.