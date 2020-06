Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão paquerando, mas pandemia impede encontro

Parece que um novo casal está prestes a surgir. A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, estão se conhecendo melhor desde que firmaram uma parceria para organizar um bazar virtual. Segundo o Extra, a paquera, até então, acontece apenas pelo WhatsApp e Instagram, já que, por causa da pandemia de covid-19, os dois não podem marcar um date.

Amigos de Bruna revelam que ela está encantada por Enzo, que, por sua vez, trata a atriz como um gentleman. Marquezine ficou tão empolgada com a atuação do filho de Claudia Raia e Edson Celulari à frente do tal bazar , que tratou de enviar cinco malas com doações para o projeto, lotadas de peças grifadas que ela não usa mais ou nem usou.

Porém não é de hoje que Enzo está de olho em Bruna. A paquera já existia desde abril, qunado ele organizou um festival virtual onde Marquezine foi uma das participantes.

Desde o término com Neymar, Marquezine não assume um relacionamento. O mesmo acontece com Enzo, que terminou com a bilionária Victória Grendene pouco antes do carnaval deste ano.