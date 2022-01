Bruna Marquezine passa mal em brinquedo de Orlando ao lado de Sasha: 'Put* que pariu'

Há dois tipos de pessoa: a que passa mal em um brinquedo mais radical, e a que ri da amiga mais sensível. Bruna Marquezine mostrou que é a primeira opção no rolé de férias ao lado de Sasha, que contemplou o desespero da atriz em um brinquedo de Orlando, nos Estados Unidos.

A atriz de 26 anos curtiu o brinquedo SlingShot, que é considerado o maior estilingue humano do mundo, e publicou no story de seu Instagram a sua reação.

"É muito bom, Bubu, levanta a mão já", diz a estilista e modelo de 23 anos para a amiga no início. "Que levanta a mão! Put* que pariu!", grita Marquezine, que cai na risada em seguida junto com Sasha, que aparece se divertindo no brinquedo.

Assista: