Bruna Marquezine rebate críticas após seu corpo voltar a ser assunto nas redes sociais

O corpo da atriz Bruna Marquezine, 24 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais nos últimos dias, em sua passagem pelo Carnaval de Salvador. A artista usou o Twitter para ironizar as críticas que tem recebido sobre sua aparência no último domingo (23). Muitos nternautas dizem que a atriz de 24 anos está "magra demais", embora ela já tenha afirmado algumas vezes que está bem e saudável.

Bruna escreveu que passará a publicar fotos "segurando um exame de sangue, para provar que está bem de saúde".

Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue pra ver se param de se “preocupar” tanto assim com a minha saúde... https://t.co/mWlvhsVs81 — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) February 23, 2020

O humorista Danilo Gentili, inclusive, fez um cometário sobre a forma física da atriz e acabou gerando ainda mais revolta no Twitter. "Parece que ela trocou um craque por outro", ironizou o humorista, fazendo referência ao ex de Bruna, o jogador Neymar, e o crack.

(Reprodução/Twitter)

Após o comentário de Danilo, alguns artistas saíram em defesa da atriz nas redes sociais. A atriz e diretora Suzana Pires rebateu a postagem dele com uma postagem no Instagram. “Todo meu apoio, sororidade e força para a Bruna Marquezine covardemente atacada por um homem público sem a menor responsabilidade coletiva, misógino e criminoso. Processo nele já”, escreveu ela.

Na legenda, ela disse que o comentário de Gentili não é “zoeira, piada, nem liberdade de expressão”. “[Isso] é humilhação, difamação, opressão ao corpo feminino, misoginia e violência machista. Você insiste em humilhar não só a Bruna, mas a todas nós”, postou. Ela também o chamou de “opressor nojento”.

Na foto, outros famosos se manifestaram sobre o ocorrido. “Que absurdo. Justiça seja feita”, escreveu a modelo Carol Trentini. “Não dá pra entender mesmo, agressividade gratuita!”, disse a atriz Anna Lima.

A apresentadora Astrid Fontenelle também comentou e deu seu apoio à Bruna: “Gente que quer as trevas. Não é possível”. A atriz e humorista Ingrid Guimarães, por sua vez, chamou o humorista de “babaca”.

Anônimos também se posicionaram, criticando a postagem do humorista. "Que desnecessário", disse uma internauta. "Não perde a oportunidade de ser imbecil né, cara? Parabéns!", comentou outro. "O processinho vem", respondeu mais um.

Body shaming

Não é a primeira vez que o físico de Bruna chama atenção e vira assunto nas ruas e na web. Muito mais do que ter vergonha do corpó, body shaming é quando alguém, a partir de comentários ofensivos e inapropriados, faz com que o outro sinta-se humilhado por ter o corpo que tem.

Em setembro de 2018, ela publicou uma sequência de vídeos nos Stories para falar sobre os comentários sobre sua "magreza excessiva". "Estou muito bem e isso deveria ser a única coisa importante. Acho importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo. E eu amo meu corpo e estou muito feliz com ele do jeito que ele é", afirmou.

Na época, Bruna ainda falou sobre como as críticas podem impactar na autoestima e revelou que teve depressão e chegou a tomar laxante na tentativa de perder peso. "Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Na época, as pessoas não comentavam que eu estava magra, mas um pouco gordinha. Bochechuda, quadril largo. E eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar o meu corpo.