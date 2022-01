Brunna Gonçalves conta sua história com Ludmilla: 'Ela jogou verde e colheu maduro'

A dançarina Brunna Gonçalves deu detalhes de como começou sua história de amor com a cantora Ludmilla. A bailarina relata que entrou no balé da artista em 2015, mas o contato inicial era apenas de patroa e funcionária.

Brunna Gonçalves afirma que chegou a deixar o grupo por um período, respira novos ares e na volta ao Brasil vai trabalhar com a artista, e é aí que tudo começa a acontecer.

"Passou um ano e pouco e eu fui mandada embora do bale [dela]. Fui dançar com outras pessoas, voltei para o circo, depois voltei para o Brasil e já voltei com convite para dançar e trabalhar com ela de novo. Foi aí que começou tudo", conta, e acrescenta.

"Assim, eu nunca tinha sentido atração para ficar com mulher. Eu nunca tinha namorado com ninguém. As minhas relações não passavam de um mês e não tinha passado pela minha cabeça ficar com mulher", destaca.

Brunna Gonçalves contou que Ludmilla pediu o primeiro beijo em um show e, então, ela decidiu se jogar de cabeça na relação com cantora.

"Tava num show e ela: 'quando você vai me dar um beijo?'. Eu nunca tinha ficado com mulher e perguntei onde ia dar o beijo. Isso virou a chave em mim, a gente começou a conversar e contei que nunca tinha pensado em ficar com mulher. Só que mudei de ideia rapidinho porque ela mudou minha cabeça. Nunca nenhuma mulher tinha sido direta comigo. Eu comecei a ver ela com outros olhos e a gente ficou. Fui descobrir que ela não falava comigo na época que trabalhei para ela, porque queria ficar comigo desde o começo. Ela sabe a roupa que eu tava no primeiro ensaio. Ela sempre quis, mas quando chegava nesses assuntos de mulher, eu falava: 'eu nunca pensei em mulher'. Depois de anos, ela jogou esse verde e colheu maduro e ficamos escondidas por dois anos", explica.