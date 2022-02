Brunna, Gustavo e Paulo André disputam quinto paredão no BBB 22

Mais um paredão foi formado no BBB 22 e Brunna, Gustavo e Paulo André disputam a permanência na casa. Com uma nova dinâmica, a casa foi dividida em três grupos para as indicações.

Com o colar do Anjo, Arthur imunizou Natália. O líder Lucas indicou Brunna Gonçalves e, em seguida, a casa foi dividida em Quarto Lollipop: Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves; Quarto Grunge: Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo; e Confessionário: Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel.

O Lollipop indicou Jessilane. o Grunge escolheu Eliezer e o grupo do Confessionário indicou Paulo André. Eles, junto com Gustavo que já havia sido emparedado por Brunna ao atender o Big Fone, disputaram a prova bate e volta.

Jessilane e Eliezer conseguiram se dar bem na prova e saíram do paredão.