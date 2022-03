Bruno apela por subsídio do transporte público: 'Estamos próximos de um colapso'

A manutenção do transporte público continua sendo um problema para a gestão das prefeituras. Segundo o prefeito Bruno Reis, o sistema de transporte de Salvador está próximo ao colapso.

A expectativa é de que o subsídio do governo federal, previsto em projeto de lei aprovado no Senado, seja liberado para amenizar o impacto nas contas das empresas. "Estamos próximos de um colapso, esperamos que o subsídio possa sair. Minha próxima reunião é com o secretário da mobilidade para tratar o transporte público. Se o subsídio não sair, o reajuste terá que ser dado e isso vai causar problema em todo país", disse o prefeito. O PL que prevê o subsídio do transporte foi encaminhado à Câmara, mas ainda não entrou na pauta de votação.

Bruno citou a situação do transporte na Região Metropolitana, que na semana passada viveu dias de caos, com a suspensão do transporte da empresa BTM. "Vocês estão vendo a Região Metropolitana enfrentando um problema, que é algo que já aconteceu em Feira de Santana, em Itabuna, aqui em Salvador no ano passado também".

Além da aprovação do projeto de lei na Câmara, o prefeito também apelou que o governo do estado reduza o ICMS do diesel. "Duas medidas têm que acontecer: o subsídio federal e também, mais do que nunca, é necessária a redução do ICMS do transporte público. Defendemos que os estados façam sua parte. Não há mais estímulo fiscal que a prefeitura possa fazer. O estado aumentou 38% com a arrecadação do ICMS, há margem orçamentária para esse estímulo fiscal", pontuou.

Bruno apontou que houve um reajuste de 100% no óleo diesel e que as contas não fecham, o que torna o sistema de transporte deficitário. "Estamos resistindo porque a prefeitura está colocando recursos. Mas não há mais como a prefeitura subsidiar o transporte público. Aguardo essa aprovação do congresso. E quanto mais tempo demora para dar o reajuste, mais alto será".