Bruno, da dupla com Marrone, chama atenção por possível ereção durante show

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, tem feito turnê com o seu irmão pelo Brasil todo. Em uma apresentação, a bailarina Bela Violence, que estava substituindo outra colega do mesmo ramo, aparece dançando e fazendo performance em um pole dance, para a alegria do público e fixação do sertanejo.

Após cantar uma música, Bruno perguntou o nome da moça, que respondeu prontamente. Mas, o que era para ser apenas uma interação entre o cantor e a dançarina, virou repercussão nas redes sociais.

Isso porque o artista ficou visivelmente encantado por Bela e não economizou nos elogios. Em um determinado momento, foi possível observar uma possível ereção de Bruno ao ver a dançarina só de lingerie em sua frente, que chamou a atenção de quem assistia o vídeo, publicado no Instagram da dançarina.

"É difícil fazer isso aí. Eu tentei fazer uma vez. Ô Bela, é? Minha virilha é ruim. Parabéns. Eu te amo. Você é f***", comentou o sertanejo, apalpando as partes íntimas visivelmente diferentes.