Bruno Gagliasso abre o jogo sobre Surubão de Noronha: 'Tenho dificuldade de negar'

Após assistir ao filme "O Dilema das Redes", que fala sobre o impacto da internet no dia a dia, Bruno Gagliasso discutiu a "fake news" do "Surubão de Noronha" com seus seguidores. O ator brincou que "tem dificuldade" de negar a caso, mas lamentou ter que decepcionar os fãs por ser "um pai de família sem tempo pra farra".

"Eu tenho muita dificuldade de negar o surubão de Noronha porque é uma história muito divertida se fosse real. Mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovanna sem tempo pra farra. Não me cancelem", brincou o ator.

Surubão

Essa história surgiu em 2019 após um perfil anônimo no Instagram, criado por alguém que se dizia ex-funcionário da Globo, ter revelado que atores e atrizes da emissora carioca praticavam sexo grupal durange viagens a Fernando de Noronha.

Na época, Bruno Gagliasso, que é dono de um hotel frequentado por famosos na ilha, foi apontado como um dos cabeças do evento.

Apesar da polêmica, no centro do divórcio entre José Loreto e Débora Nascimento, o ator sempre tratou o assunto com bom humor, fazendo referência ao meme em um vídeo da Netflix, após encerrar seu contrato com a Globo, e adotando o título de "Rei do Surubão de Noronha" em sua biografia no Twitter, título que, segundo ele, continuará ostentando.

"Mesmo sendo casado e apaixonado, se vocês curtissem um surubão também estaria tudo bem. A verdade é que o Brasil não tá preparado pro assunto suruba", escreveu um seguidor. "Mas tá na minha BIO e isso nunca vai mudar", respondeu Gagliasso, "tranquilizando" fãs que pediram que ele não estrague a história.

Ainda em tom bem-humorado, Gagliasso afirmou que a invenção é "a terra plana de sua vida", brincando com teorias da conspiração famosas, e reafirmou que viu o lado bom da teoria.

"Ah, Bruno! Até você se divertiu com essa fic", comentou uma fã. "Lógico! Kkkk tinha teste quem é você no surubão kkkkkkkkk", lembrou ele.