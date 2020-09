Bruno Gagliasso admite 'crush' em Renata Vasconcellos: 'Linda e chique'

O ator Bruno Gagliasso revelou que tem uma "quedinha" pela jornalista Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional. Em vídeo gravado ao lado do sogro, Roberto Baldacconi, ele elogiou a apresentadora.

"Com que pessoa brasileira você se casaria caso já não fossem casados?", perguntou a produção do vídeo, que fazia um jogo com perguntas e respostas. O resultado foi publicado no canal de Youtube de Giovanna Ewbank, mulher de Bruno e filha de Roberto.

"Sabe quem acho linda e chique? A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos. Eu seria casado com ela. A acho uma gata, chiquérrima, linda", respondeu Bruno.

O sogro escolheu a baiana Ivete Sangalo, caso não fosse casado com Débora Ewbank. "Ela é maravilhosa. Ela é muito alegre; o astral dela dá prazer", explicou.

Bruno também respondeu uma pergunta sobre qual seria sua melhor habilidade sexual. Ele disse que pensa mais no prazer de Giovanna do que no seu. Questionado sobre uma prática que desempenha bem, mostrou a língua, querendo dizer ser habilidoso no sexo oral.