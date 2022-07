Bruno Gagliasso deixa entrevista às pressas: 'Caguei nas calças'

Durante a gravação do "Quem Pode, Pod", o ator Bruno Gagliasso interrompeu o papo para avisar que havia passado mal. Às pressas, ele pediu para as apresentadoras do podcast, a atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, pararem a gravação. "Acho que caguei nas calças", informou o ator.

Giovanna, que é esposa de Bruno, se antecipou para ajudar o galã. "Será que tem calça pra ele, uma nova? Vê se tem calça para ele no camarim, uma cueca", pediu a apresentadora. Já Fernanda caiu na gargalhada. "Eu estou rindo de nervoso", destacou.

Giovanna e Fernanda convidaram Bruno para ser o primeiro convidado da atração apresentada por elas no canal da própria Giovanna, o Gioh. A entrevista completa foi ao ar nesta terça, 5.

Na hora que ele passou mal, Giovanna estava explicando como seria a dinâmica do podcast. "É, a gente vai fazer o seguinte. Normalmente, quando a gente vai nos videocasts e podcasts...", dizia a esposa do ator."Calma aí. Tem como sair? Rapidinho?", pediu Gagliasso, já se levantando. Foi nesse momento que o artista informou que havia sujado a roupa.