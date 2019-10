Bruno Gagliasso tatua rosto de Bless no braço: 'tive que rabiscar'

O ator Bruno Gagliasso resolveu homenagear seu filho Bless, adotado por ele e Giovanna Ewbank três meses atrás no Malawi, com uma tatuagem. Ele usou o seu Instagram na noite desta para compartilhar a tattoo do garoto de quatro anos.

"Tive que rabiscar", escreveu na legenda das fotos e vídeos do desenho. A tatuagem foi elogiada por internautas, que também amaram a homenagem. "que tatuador f...", "que coisa linda", "que perfeição" e "apaixonada nesse trampo" foram alguns dos comentários.

Sem ciúme

Titi, irmã mais velha de Bless, não terá motivo para ter ciúme da tatuagem do pai. Isso porque, em 2016, a homenageada foi ela, porém o desenho foi no peito.