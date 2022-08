Bruno Gagliasso vem a Salvador para promover nova série da Netflix         

Bruno Gagliasso lança a série Santo (Foto: @euthiagobruno/Divulgação)

Desde o fim de semana em Salvador, Bruno Gagliasso aproveitou a segunda-feira (29) para promover a série ‘Santo’, da Netflix. O ator foi ao Elevador Lacerda e ao rooftop do Fera Palace para conceder entrevistas à imprensa local. Na capital baiana, ele ainda visitou a Feira de São Joaquim, onde algumas cenas foram gravadas.

Criada pelo espanhol Carlos López, “Santo” tem direção do brasileiro Vicente Amorim e foi filmada entre a Espanha e o Brasil. Na trama, Bruno vive um policial que procura por um traficante cujo rosto nunca foi visto. A estreia será em 16 de setembro.

Bruno Gagliasso já perdeu as contas de quantas vezes já veio a Salvador a trabalho ou lazer. Apaixonado pela cidade, demonstra ter um apego especial pelo Santo Antônio Além do Carmo. Tanto que ficou hospedado no bairro, na residência do amigo Pedro Tourinho, localizada na Rua do Carmo. Perguntado pelo Alô Alô Bahia se tem planos de adquirir uma casa na região, o artista, brincando, respondeu: “Tenho três. A de Pedro (Tourinho), padrinho da Chissomo, a de FePaes Leme, madrinha do Bless, e a de Regina Casé, minha amiga”. Detalhe: todos os imóveis ficam na mesma rua.

Leandro karnal (Divulgação/ Caio Gandra)

Talk com Karnal

Leandro Karnal vem a Salvador no dia 09 de setembro para participar do talk empresarial promovido pelo portal Alô Alô Bahia no Fera Palace Hotel. O evento, apenas para 150 convidados, teve suas cotas de patrocínio esgotadas em menos de 7 dias e reunirá grandes marcas e empresas em torno de palestra sobre ‘valores, ética e estratégia no mercado corporativo’. Ao final do encontro, será oferecido um coquetel assinado por Flávia Sampaio. A noite terá assessoria da Amavi, produção da Zum Brazil e tecnologia da TD Design, além de apoio da Uranus e Tudo São Flores.

Giro empresarial

Há anos, a Suzano vem atuando na Bahia, sendo a unidade de Mucuri, por exemplo, uma de suas mais importantes fábricas em todo o Brasil. Por isso, a empresa faz questão de participar de iniciativas positivas no Estado, como a palestra de Leandro Karnal, promovida pelo Alô Alô. “Ficamos muito gratos pelo convite e por poder contribuir com essa conversa organizada pelo Alô Alô Bahia, e que contará com nomes renomados como o do professor Leandro Karnal que, com certeza, trará muita aprendizagem para todos que puderem acompanhar”, nos disse Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano S.A.





Assinatura

Além da Suzano, o talk empresarial terá patrocínio da Moura Dubeux, Sebrae Bahia, Shopping da Bahia, Guebor Veículos, Seven Investor ( BTG Pactual), Escola Concept, Bontempo Salvador, Hiperideal e Clínica Horaios, do dermatologista baiano Alberto Cordeiro, médico de artistas como Taís Araújo, Sabrina Sato e Luan Santana. O evento contará com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Aniversário na Marina

Conceição Queiroz brinda mais um ano de vida na próxima sexta-feira. A empresária, à frente de projetos como a loja de decoração Con Quartos e o centro de compras e empresarial H Mall, no Horto, celebrará a data em almoço entre amigos e familiares, no Restaurante Lafayette, na Bahia Marina.

Visita especial

Embaixador do Turismo Brasileiro e apresentador do programa 50 por 1, Alvaro Garnero esteve, no último fim de semana, em Praia do Forte para participar do aniversário de Tivoli Ecoresort. Na ocasião, a pedido do Alô Alô, destacou seus lugares preferidos na Bahia. “O Tivoli me acostumou mal, porque eu encontro tudo de bom num mesmo lugar. O Tabaréu é pra mim um dos melhores restaurantes de comida baiana que existe. Também curto ir pra praia do Baixio, no litoral norte. Tem a calma que um pai de menina pequena precisa - e a beleza que a gente espera de qualquer praia da Bahia”, nos disse. Ele é pai de Luma, sua filha com a modelo Lou Montenegro.





Andrea Mendonça, Bruno Reis e Andrea Velame (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Festa no Carmo

Foi inaugurada, nesta segunda-feira, em evento exclusivo para convidados, a 4ª edição da mostra Casas Conceito. Este ano, o evento capitaneado por Andrea Velame acontece na estrutura da Escola Divino Mestre, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Durante o coquetel, Andrea recebeu arquitetos, designers, lojistas e autoridades, como Bruno Reis. “Temos agora mais um equipamento que vai atrair milhares de visitantes. Fizemos um lindo trabalho de restauração, que vai ficar como patrimônio pra cidade. Agradeço a coragem de Andrea de atrair os principais arquitetos e decoradores para esta área”, nos disse o prefeito.

*A cobertura completa pode ser conferida no aloalobahia.com.