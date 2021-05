Bruno Oliveira e Lucas Silva são os novos contratados do Vitória

O Vitória anunciou no início da noite desta segunda-feira (3) a contratação de dois reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Lucas Silva, 21 anos, e o meia Bruno Oliveira, 23, estavam defendendo a Caldense, de Poços de Caldas, no Campeonato Mineiro. A equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Pouso Alegre na semifinal do Troféu Inconfidência.

O vínculo dos atletas com o rubro-negro é até o final do torneio nacional e o contrato prevê opção de compra. De acordo com a nota oficial publicada pelo Vitória, "os dois jogadores estão dentro da política de investir em jovens que possam, futuramente, dar retorno financeiro ao clube".

Lucas Silva passou pela base do Bragantino e também tem o Grêmio Osasco no currículo profissional. Ele estava na Caldense há três temporadas e este ano foi titular em 13 jogos.

Bruno Oliveira também passou pelas categorias de base do Bragantino e, além do Grêmio Osasco, tem o XV de Piracicaba no currículo profissional. Este ano, ele vestiu a camisa titular da Caldense em 13 jogos e marcou três gols, um deles na Copa do Brasil, diante do Vasco.