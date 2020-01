Bruno Pivetti avalia amistoso e comemora desempenho do Vitória

O amistoso contra o Bahia de Feira, neste sábado (18), no Barradão, foi apenas o primeiro teste do Vitória na temporada 2020, mas o triunfo por 2x0 sobre o time do interior deixou boa impressão para o torcedor que esteve no Barradão, e também ao auxiliar Bruno Pivetti, responsável por comandar o grupo durante a pré-temporada por conta da ausência do técnico Geninho, de licença para um procedimento médico.

Após o amistoso, Bruno Pivetti avaliou o desempenho do elenco rubro-negro e afirmou que o grupo conseguiu assimilar bem o que foi passado durante a preparação na Toca do Leão.

"Eu considero a estreia proveitosa, os jogadores assimilaram bem a ideia passada durante a pré-temporada. O mérito é do grupo todo, temos um grupo bem homogêneo, com peças interessantes em todos os setores e esse jogo significou para mim o potencial que esse time tem e que ele pode ir longe em todas as competições que vamos disputar durante o ano. Temos uma temporada longa, muitos percalços, mas esse grupo demonstrou que tem capacidade de ultrapassar os obstáculos e superar os desafios que foram propostos", analisou o auxiliar.

Durante a partida contra o Bahia de Feira, o Vitória usou praticamente um time em cada tempo. De acordo com Pivetti, a ideia era dar ritmo para todos os atletas para que eles possam estar em condições de entrar em campo contra o Fortaleza, no próximo sábado (25), às 16h, no Barradão, na estreia do grupo principal na Copa do Nordeste.

"Hoje nós queríamos dar 60 minutos para alguns jogadores e 30 para outros para rodar todo mundo e entregá-los ao Geninho na segunda-feira com um volume de jogo interessante para que o Geninho possa tomar as melhores decisões sobre a escalação para o jogo contra o Fortaleza. Era importante dar ritmo e a gente percebeu que esse ritmo não caiu", explicou.

Diante do Fortaleza, quem estará na beira do campo vai ser o técnico Geninho. Ele assume a equipe nesta segunda-feira (20). Apesar do tempo longe, Bruno Pivetti afirma que tem trocado informações com o treinador e que a decisão final na escalação será do comandante.

"As conversas com Geninho são constantes, nós temos uma sintonia de trabalho e relação muito boa e nos falamos quase todos os dias para trocar informações. O meu trabalho na pré-temporada foi colocar algumas ideias de jogo para que o grupo assimilasse e facilitasse o processo de tomada de decisão de Geninho. No final é ele que escala, que seleciona, claro que sempre amparado pelas nossas informações e opiniões. Acredito que hoje ele tem bons requisitos para fazer a melhor escalação para o jogo contra o Fortaleza", finalizou.