Bruno Pivetti comanda treino tático na Toca do Leão

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (13) a quinta semana de treinos presenciais na Toca do Leão. O rubro-negro se prepara para o recomeço dos campeonatos, suspensos desde março em função da pandemia de coronavírus. O primeiro duelo será contra o Botafogo-PB, dia 22, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. Para avançar às quartas de final do torneio regional sem depender de outros resultados, a equipe vermelha e preta não pode perder.

Depois do "trote" no zagueiro John, que completou 19 anos nesta segunda-feira, o técnico Bruno Pivetti realizou inicialmente uma atividade para aprimorar a troca de passes entre os atletas. Depois, ele escalou dois times e fez um trabalho tático separadamente com cada um deles.

As escalações não foram divulgadas pela assessoria de comunicação. Por conta do protocolo de segurança para evitar o contágio da covid-19, a imprensa não tem acesso ao centro de treinamento. Os jogadores que não foram utilizados na atividade tática participaram de um jogo em campo reduzido. O elenco do Vitória voltará a treinar na terça-feira (14) pela manhã na Toca do Leão.