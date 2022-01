Bruno Reis anuncia parceria para colocar mais dinossauros em parque no Stiep

O Parque dos Dinossauros vai crescer. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou em suas redes sociais uma parceria com a iniciativa privada para instalar mais esculturas no parque localizado no Stiep.

"Vem mais uma novidade pra galera do twitter que também curte o Parque dos Dinossauros. Através de contrapartida com a iniciativa privada, vamos ampliar o espaço e tem mais dinossauros vindo por aí", tuitou o gestor, seguido de um emoji de dino.

Atualmente, 14 esculturas estão instaladas no parque, incluindo Tiranossauro Rex e Triceratops.

As visitas ao Parque dos Dinossauros atualmente é feita apenas por agendamento on-line.