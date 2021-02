Bruno Reis anuncia que Salvador terá lockdown prorrogado por 48h

O prefeito Bruno Reis anunciou no fim da tarde deste domingo (28) a prorrogação de decreto que determina o fechamento de atividades não essenciais até a próxima quarta-feira (3), em Salvador.

"A situação permanece grave! Hoje temos 85% de ocupação dos leitos de UTI e cerca de 60 pacientes aguardando para regulação. Por conta disso, vamos prorrogar as medidas por mais 48h em Salvador e apenas atividades essenciais poderão funcionar. Nenhuma restrição será suficiente se as pessoas não entenderem a gravidade do momento. Conto com o apoio de vocês!", disse.

O governador Rui Costa (PT) também anunciou a prorrogação do decreto que determina o fechamento de serviços não essenciais na Bahia. O lockdown iniciado às 17h de sexta (26) acabaria nesta segunda (1), às 5h.

A decisão vale para todas as regiões, exceto para o Oeste, Norte e Nordeste do estado. O decreto que impõe o toque de recolher de 20h até 5h vale para todas as regiões e foi estendido até o próximo domingo.

Estão suspensos eventos e atividades, independentemente do número de participantes e horário, que envolvam aglomeração, como cerimônias de casamento, atividades religiosas, solenidades de formatura, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Também estão proibidas atividades esportivas coletivas amadoras, já as práticas individuais estão permitidas desde que não gerem aglomerações.

Estabelecimentos comerciais como padarias e supermercados poderão funcionar, mas sem comercializar bebidas alcoólicas.

Como o decreto vale para todo o estado, cidades de toda a Bahia ficaram vazias logo que o comércio de rua, principal atividade comercial de muitas cidades, foi fechado.