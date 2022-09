Bruno Reis anuncia volta do Domingo é Meia em Salvador

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta sexta-feira (9) a volta do programa Domingo é Meia, que garante cobrança de metade do valor da passagem de ônibus aos domingos.

"Durante toda pandemia, e com toda dificuldade que o transporte vem enfrentando, tive que suspender o Domingo é Meia", falou ele, em evento na manhã de hoje. "A partir de domingo agora, o programa está de volta", anunciou, durante entregas de obras na Avenida 29 de Março, na região de Cajazeiras.

O prefeito falou de alguns problemas no setor do transporte público. "Queda enorme de passageiros transportados. Eram 28 milhões, caímos para 16. Aumento de mais de 130% do óleo diesel, por conta da pandemia e pela guerra. Isso gerou um desequilíbrio muito grande no sistema. O Domingo é Meia representa receita em torno de quase R$ 4 milhões por mês e as empresas não estavam tendo condições de suportar mais esse investimento", disse. "Segurei o máximo e hoje anunciei o retorno já para domingo agora, dia 11".

Bruno disse que a prefeitura entende que "é o momento" de voltar o programa, mesmo sem a garantia de liberação dos recursos do ICMS para o setor. "Seguramos o máximo".

Atualmente, a passagem está custando R$ 4,90 em Salvador. Com o benefício, é cobrada meia entrada todo domingo para qualquer pessoa.

O programa estava suspenso em Salvador desde 12 de março de 2021, por conta da pandemia de covid-19, anunciou a prefeitura na época.

"No domingo não terá esse benefício. É mais uma medida para desestimular as pessoas a saírem das suas casas ou se deslocarem pela cidade”, disse na ocasião Bruno.

Com a situação da covid-19 mais controlada na capital, a prefeitura vai retomar o benefício.