Bruno Reis assume interinamente a Prefeitura de Salvador

O vice-prefeito de Salvador e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, assume interinamente o comando da Prefeitura de Salvador a partir desta quarta-feira (15).

O secretário ocupará o lugar do prefeito ACM Neto por cinco dias, entre esta quarta (15) e o próximo domingop (19), período em que o gestor municipal se ausentará para participar da Conferência Brasil Fórum UK, em Londres. Trata-se de um evento interdisciplinar criado por estudantes brasileiros e pesquisadores ingleses, que têm como objetivo debater os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do país. ACM Neto reassume o cargo na segunda-feira (20).

ACM Neto participará ainda do painel “Fomentando o Empreendedorismo no Brasil”, onde abordará o “Salvador 360”, programa que visa estimular a geração de empregos e desenvolvimento econômico na capital baiana.

O primeiro ato de Bruno Reis será já nesta quarta (15). Às 9h30 ele assina, no Palácio Thomé de Souza, um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com a Caixa Econômica Federal, para garantir a entrega do conjunto habitacional Vila Solidária Mar Azul, no Subúrbio. Mais tarde, às 18h30, ele entrega a Praça da Cocisa, em Paripe.