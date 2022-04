Bruno Reis cita dificuldades e descarta retorno imediato do 'Domingo é Meia'

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (11), o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), descartou a possibilidade de discussões atuais sobre uma possível volta do programa “Domingo é Meia” em Salvador. A ação, suspensa desde 2020, dava aos passageiros do sistema rodoviário da capital o direito ao pagamento de meia passagem nas viagens aos domingos. Segundo Bruno, é preciso garantir o retorno da “normalidade” no transporte público para a retomada do programa.

“Com o diesel aumentando, o transporte público na crise que está... O número de passageiros caiu por conta da pandemia. Enquanto a gente não voltar à normalidade no sistema de transporte público, não dá para falar ainda no retorno do Domingo é Meia.”

O prefeito também voltou a citar o PL 4.392/202, já aprovado no Senado, que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami). A proposta prevê subsidiar o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos para maiores de 65 anos e, ao mesmo tempo, garantir tarifa baixa para os demais usuários. A expectativa de Bruno é de que a proposta seja pautada ainda esta semana pela Câmara dos Deputados.

“É muito importante a aprovação do subsídio. Nós esperamos que a Câmara possa aprovar e depois vá para o presidente, e que ele sancione. Esse dinheiro chegando, não vai ter reajuste [na tarifa de Salvador]. Hoje a Prefeitura, o reajuste que deu, está pagando essa conta, mas não temos condições de pagar essa conta por mais de dois meses. Eu preciso desse dinheiro. Se não vier vai ter o reajuste para R$4,90. Os 10% da inflação do período, que vai ocorrer em todos os lugares do Brasil e um dos menores reajustes será aqui em Salvador, caso o projeto não seja aprovado”, enfatiza o prefeito.

No final de março, a gestão municipal anunciou o reajuste da tarifa do transporte público em Salvador para R$4,90, porém a prefeitura vai pagar os 50 centavos pelos meses abril e maio. Caso o projeto de subsídio não seja aprovado, o novo valor passará a vigorar a partir do mês de junho.