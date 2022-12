Bruno Reis comenta escolha de novo secretário de segurança: 'desejo toda sorte'

A escolha de Marcelo Werner como novo secretário de Segurança Pública da Bahia obteve uma avaliação positiva do prefeito de Salvador Bruno Reis. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (29), o político comentou sobre a nomeação.

"Eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo (quando) fiz uma visita à superintendência da Polícia Federal. As notícias que nós temos é que ele tem uma avaliação positiva. Werner é profissional da área que realizou diversos cursos e que tem uma atuação forte, em especial no combate ao narcotráfico", avaliou.

Marcelo Werner, delegado da Polícia Federal (PF), é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal).

"Então desejo a ele toda sorte e sucesso. Já de antemão, coloco a prefeitura à disposição pra gente resolver qualquer ação, qualquer parceria em conjunto. E espero que efetivamente ele possa dar contribuição decisiva para tirar o Estado da posição que ocupa como campeão nacional da violência. É um desafio grande e espero que ele tenha toda sorte e capacidade para mudar esse quadro e essa realidade", concluiu.