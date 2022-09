Bruno Reis divulga data de início das operações do BRT em Salvador

O prefeito Bruno Reis usou sua conta no Twitter, neste domingo (4), para anunciar que, a partir do dia 23 de setembro, serão iniciadas as operações, em fase de teste, nos trechos 1 e 3 do BRT.

Segundo ele, será um transporte público mais rápido, seguro e com conforto maior para população.

No post, o prefeito mostrou como está ficando a estação da região do Itaigara, próxima ao Parque da Cidade. “As obras do BRT estão a todo vapor e tem boa notícia! Olha como está ficando massa a estação da região do Itaigara!”, disse o gestor na legenda da publicação.

Com os trechos 1 e 3 serão atendidas as regiões do Iguatemi, Itaigara, chegando até a Orla de Salvador. Para iniciar as operações, a prefeitura já adquiriu 24 ônibus especiais para o BRT, sendo oito elétricos.

