Bruno Reis diz que data volta às aulas será mantida: 'Não há razões para adiar'

O reinício das aulas da rede municipal deve ser mantido no dia 3 de fevereiro, anunciou o prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (26). O gestor disse que, apesar do aumento do número de casos de covid-19 e gripe, "não há razões" para o adiamento.

Segundo ele, os profissionais da educação já terão tomado as três doses da vacina e as crianças de 5 a 11 anos também já devem ter recebido a primeira dose do imunizante. Não será exigida a comprovação da vacina para ter acesso às escolas.

"Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Já tivemos dois anos sem aula, prejuízo enorme para a educação. Não há razões para postergarmos ainda mais. O que eu faço é um apelo para que os protocolos sejam cumpridos, com uso de máscara. Tenho convicção do que estou fazendo. Muitos estados já voltaram e com situação pior que a nossa", afirmou o prefeito.

Complexo esportivo

As falas do prefeito foram dadas durante a entrega do Complexo Esportivo e de Lazer do Poeirão, na Rua José Tibério, em Boa Vista de São Caetano. Um equipamento que reúne uma praça e um campo de futebol.

De acordo com Reis, o complexo vai incentivar a prática do esporte e a convivência entre os cidadãos.

Na obra, foram realizados serviços de macrodrenagem, pavimentação, piso intertravado, meio-fio e passeio, além de pergolado e cercado do parque infantil em eucalipto, grama, alambrado, novas traves e iluminação em LED.