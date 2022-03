Bruno Reis diz que Salvador está preparada para desobrigar uso de máscaras

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), defendeu a desobrigação do uso das máscaras como equipamento de proteção contra a covid-19 na capital baiana. Segundo ele, a cidade já está preparada para garantir a liberação tanto em ambientes abertos quanto fechados.

“A opinião do prefeito é que já teríamos condições de retirar as máscaras em todos os ambientes. Já passamos essa posição para o governo do Estado. Vocês sabem que tem um decreto estadual que se sobrepõe ao municipal. Mas o governo do Estado já está à vontade, já tem por parte da prefeitura autorização para retirar as máscaras. Caso o governo opte por transferir essa decisão para os municípios, como alguns estados fizeram, eu de imediato retirarei as máscaras. Não faz mais sentido, a partir do início de abril, a gente continuar ainda usando máscara”, enfatizou o prefeito.

A declaração foi dada na manhã desta sexta (25), durante a assinatura do convênio com o Instituto Dani Alves, que passará a gerir o Centro Integrado de Esportes (CEI) Armindo Biriba, em Itapuã.

A discussão em torno da desobrigação das máscaras na Bahia tem se arrastado ao longo deste mês, sobretudo após a medida ser adotada por outros estados e capitais. De acordo com o governador Rui Costa (PT), abril será o mês decisivo para a questão.