Bruno Reis e Rui Costa anunciarão novas medidas restritivas nesta quinta

O prefeito de Salvador Bruno Reis anunciará, nesta quinta-feira (25), medidas mais duras no combate ao coronavírus na cidade. Através das redes sociais, o prefeito disse, na noite desta quarta (24), que com o crescimento dos números na cidade e a alta ocupação das UTIs, decidiu tomar medidas mais duras.



Bruno afirmou que entrou em contato com o governador Rui Costa e que teve apoio do gestor estadual. Segundo o prefeito de Salvador, as medidas serão anunciadas em conjunto não só pelo governo do estado, mas pelos gestores municipais de cidades da Região Metropolitana de Salvador.



“Com os elevados números da pandemia em nossa cidade e toda Bahia, as UPAs lotadas e a ocupação dos leitos de UTI quase chegando ao 100%, decidi adotar outras medidas de isolamento social. Amanhã, eu e o governador vamos anunciar em conjunto essas medidas para nossa cidade e toda a Região Metropolitana. O vírus está mais forte e não podemos baixar a guarda. Conto com sua ajuda!” escreveu o prefeito.



Nos comentários, o prefeito indicou que parte das decisões deve envolver restrições entre sexta e a manhã de segunda em toda RMS. Em resposta a um comentário que afirmava que iria fechar o comércio, a resposta foi: "não queria precisar tomar essa atitude, amiga, mas a elevada taxa de ocupação dos leitos UTI e o crescente número de casos são preocupantes demais. Das 17h de sexta até 5h da segunda, pouquíssimas atividades estarão permitidas. Amanhã, em coletiva com o governador, vamos divulgar os detalhes”, disse.

Em comentário, prefeito indica que novas medidas devem ampliar restrições entre sexta e segunda pela manhã

Em outra resposta o prefeito escreveu: “todo efetivo da Guarda Civil Municipal e dos fiscais da prefeitura estarão nas ruas para conter aglomerações e desrespeitos às medidas de restrição. Além disso, vamos contar com o apoio da Polícia Militar para ajudar a efetivar o decreto em toda cidade”.