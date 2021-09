Bruno Reis fala da volta de ensaios de verão: 'Preparativo para o Carnaval'

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta terça-feira (21) que os ensaios de verão devem acontecer normalmente a partir do fim do ano, projetando que a população adulta de Salvador já esteja totalmente vacinada até o final de outubro. Questionado sobre a retomada das festas durante um evento na Lagoa da Timbalada, no Cabula, Bruno disse que os eventos servem de "teste" para festas maiores, como o Festival da Virada e o próprio Carnaval.

"Já podem ocorrer eventos até mil pessoas cobrando ingressos. Já vi Jau, Tuca, já vi gente se organizando para isso. A tendência é que se os números continuarem caindo a gente vá ampliando esse público", disse o prefeito.

Ele lembrou que no momento os eventos só podem receber pessoas com as duas doses da vacina já tomadas. "Quando você fala em ter a segunda dose, estamos falando de pessoas acima de 40 anos. À medida que a vacinação for avançando, outras faixas etárias vão entrando nesse público", acrescentou. "A gente espera, principalmente chegando no verão, em dezembro, que já esteja todo mundo vacinado".

Bruno diz que a vacinação de pessoas de 18 anos começou em agosto. Com a antecipação média de um mês para a segunda dose, como vem acontecendo, a expectativa é chegar ao final do ano com todos da população adulta totalmente imunizados. "Estou garantindo isso? Se tiver as vacinas, sim. Como a maioria das doses que o ministério mandou, sempre retivemos, a tendência é que a gente chegue ao final de outubro todo mundo vacinado", afirma.

Não dá para pensar em fazer festas maiores sem recomeçar esses eventos, destaca. "A tendência é que ensaios de verão, em dezembro, janeiro, fevereiro, já possam ocorrer de forma normal. Não da para pensar em Festival da Virada, com 500 mil pessoas, Carnaval, com 2,5 milhões de pessoas, sem ter ensaio antes. Na prática, eles são preparativo para o Carnaval e ocorrem em dimensão muito menor", finaliza.