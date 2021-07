Bruno Reis integra comitiva da Frente de Prefeitos e discute transporte público com Paulo Guedes

Equipes técnicas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e do Ministério da Economia se reuniram nesta terça (20) e acordaram pela construção de um pacote de propostas de alternativas legislativas que deem conta do financiamento do transporte coletivo urbano.



A decisão foi tomada após reunião mobilizada pela entidade de prefeitos em Brasília, nesta terça-feira (20), com o ministro Paulo Guedes. Os gestores defenderam um aporte de R$ 5 bilhões do Governo Federal para sustentar a gratuidade dos idosos. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, integrou a comitiva da FNP.



“Tomadas as devidas proporções, esse é o maior problema das cidades que têm um sistema de transporte instituído. Cada cidade tem sua realidade, mas efetivamente a pandemia acabou por tornar um sistema que já era deficitário numa derrocada de milhares de empresas do setor, e os municípios estão assumindo isso”, destacou o prefeito soteropolitano, que é vice-presidente de PPPs e Concessões da FNP.



Bruno Reis lembrou que o sistema de transporte público afeta toda a rotina das cidades, e ressaltou que nem sempre o Poder Público enxerga dessa forma. “Precisamos agora remunerar de forma emergencial o sistema, porque esse problema afeta a vida de todo mundo. Ninguém consegue sair de casa trabalhar se o seu colaborador também não conseguir sair de casa, por exemplo. Esse problema afeta a cidade como um todo.”



A FNP tem defendido uma espécie de auxílio federal emergencial para subsidiar as gratuidades asseguradas aos idosos com mais de 65 anos de idade no transporte público. De acordo com o prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, presidente da FNP, o problema com o transporte público é anterior à pandemia.



Os gestores destacaram um entrave histórico de financiamento do setor, que teve a situação ainda mais agravada a partir de 2020. “O sistema está à beira de um colapso. Se continuar assim, teremos uma grave crise no ano que vem. Essa proposta seria para amenizar essa crise, buscarmos uma solução a médio e longo prazo e que possamos superar momentaneamente esse momento, de superar o colapso”, alertou Nogueira.



O ministro da Economia afirmou que vai escalar um técnico da pasta para acolher as demandas municipais e pensar junto com a FNP em um caminho para o repasse dos recursos aos municípios, o que deve ocorrer a partir de iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O assunto já foi pauta de reunião da FNP com o próprio ministro da MDR, Rogério Marinho, no último dia 7, e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.



No encontro desta terça, o ministro Paulo Guedes defendeu que prefeitos e prefeitas tenham mais autonomia para decidir como e onde usar a verba que recebem anualmente. “Vocês têm que nos ajudar a libertar esse dinheiro. Sempre defendi os 3D: desindexa, desobriga e desvincula. E essa é a essência da democracia”, afirmou.



Uma análise feita pela FNP mostra que enquanto as cidades com até 100 mil habitantes registraram crescimento de 7,3% na receita corrente per capita durante o primeiro quadrimestre de 2021 – se comparado ao mesmo período no ano passado –, os municípios com população superior a essa faixa populacional alcançaram um incremento muito inferior: 2,5%.



Pela FNP, participaram também Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos (SP) e vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente; Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa (PB) e 1º secretário nacional; Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto (SP) e vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional; Braz Júnior, secretário de finanças de São José dos Campos (SP); Jeferson Passos, secretário de finanças de Aracaju (SE) e presidente da Abrasf; Giovanna Victer, secretária da Fazenda de Salvador (BA) e presidente do Fórum de Secretários de Fazenda e de Finanças; e Gilberto Perre, secretário-executivo da FNP.

